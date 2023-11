FC Augsburg

18:00 Uhr

Ein anstrengender Auftakt nach der kurzen Pause für den FCA

Plus Am Dienstag lässt Augsburgs Trainer Jess Thorup das Umschaltspiel trainieren. Das bedeutet viele intensive Läufe. Arne Maier hat wieder mit dem individuellen Training begonnen.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Immer wieder ist dieses eine Wort zu hören. "Transition", ruft Jess Thorup ausdauernd über den Platz. Noch immer bevorzugt der Trainer des FC Augsburg bei seinen Anweisungen während des Trainings des Fußball-Bundesligisten die englische Sprache. Transition, also das sofortige Umschalten nach Ballgewinn oder Ballverlust, lässt er am Dienstag besonders üben. Und das in lauf intensiven Spielen. "Das war heute heftig für die Spieler", sagt Thorup im Anschluss an die morgendliche Einheit. Was er allerdings gesehen hat, gefiel ihm. "Das hat sehr gut geklappt", lobt der Trainer.

Noch immer ist es eine recht kleine Gruppe, die sich gerade auf das nächste Spiel in der Bundesliga vorbereitet. Die Nationalspieler fehlen noch. Ermedin Demirovic ist zwar seit Dienstag zurück in Augsburg, er spielte allerdings beim 1:2 Bosnien-Herzegowinas gegen die Slowakei am Sonntagabend 90 Minuten, weshalb er am Dienstag zunächst noch mit dem Training aussetzte. Am Mittwoch werden weitere Akteure zurückkehren. Fredrik Jensen zum Beispiel, der am Montagabend mit Finnland 2:1 zum Abschluss der EM-Qualifikation gegen San Marino gewonnen hatte. Als letzte werden Arne Engels und Ruben Vargas zurückerwartet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen