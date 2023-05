FC Augsburg

21:44 Uhr

Ein Koubek reicht dem FCA in Unterzahl nicht: Die Spieler in der Einzelkritik

Plus Der FCA-Torhüter Tomas Koubek zeigt beim 0:3 gegen Borussia Dortmund eine überragende Leistung im Abwehrkampf der dezimierten Augsburger. Aber am Ende ist auch der Tscheche machtlos.

Von Robert Götz

Tomas Koubek Der Torhüter machte auch gegen Dortmund Werbung in eigener Sache. Mit zwei tollen Paraden in der 20. Minute gegen Sébastien Haller und in der 30. Minute gegen einen aufreizend lässigen Julian Brandt sorgte er dafür, dass der FCA mit einem 0:0 in die Halbzeit gehen konnte. Und auch nach dem Wechsel nervte er die Dortmunder lange. Am Ende musste er aber doch dreimal hinter sich greifen. Note 2,0

Mads Pedersen Der Däne verteidigte diesmal auf der für ihn ungewohnten rechten Seite. Da hatte er es mit dem flinken Karim Adeyemi zu tun. Ein packendes Duell, das Pedersen alles abverlangte. Zumal ihn Adeyemi schon nach einer Viertelstunde bei einer Abwehraktion unabsichtlich am Knie verletzte. Bis zur Halbzeit hielt Pedersen tapfer durch, dann ging es nicht mehr. David Colina kam. Note 3,0

