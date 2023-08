FC Augsburg

Engels hat die Nase auf der rechten FCA-Abwehrseite vorn

Plus Wegen personeller Not musste Arne Engels in der Verteidigung aushelfen. Er kommt auf dieser Position aber immer besser zurecht. Konkurrent Gumny muss sich gedulden.

Von Marco Scheinhof

Enrico Maaßen mag es, junge Spieler zu entwickeln. Auch deshalb ist er zum FC Augsburg gekommen. Weil er es zum einen reizvoll findet, mit jungen Akteuren zu arbeiten, weil zum anderen aber auch die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten diese Anforderung in ihrem Suchprofil hinterlegt hatten. Sie wollten wieder einen Trainer, der den Nachwuchs fördert.

Maaßen hat beim FC Augsburg einen Umbruch eingeleitet. Begonnen im vergangenen Winter, fortgesetzt nun im Sommer. Der Großteil der Neuzugänge ist jung. So wollte der Coach das. Nicht alle dieser Spieler überzeugen von Anfang an, das aber ist eine normale Entwicklung. Es braucht Zeit, sich an die Bundesliga zu gewöhnen. Überraschend schnell aber hatte sich Arne Engels an die Herausforderungen angepasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

