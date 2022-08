FC Augsburg

02.08.2022

Enrico Maaßen hat Elvis Rexhbecaj lange genug genervt

Plus Der Trainer des FCA hat solange auf den 24-Jährigen eingewirkt, bis dieser nach Augsburg wechselte. Welche Eindrücke der Neuzugang in den ersten Tagen gewonnen hat.

Von Marco Scheinhof

Enrico Maaßen hatte keine Ruhe gegeben. Immer wieder hatte er nachgefragt. Per Telefon oder Kurznachricht. Er hatte angekündigt, dass er weiter nachfragen werde. Sein Wille war groß gewesen, Elvis Rexhbecaj zum FC Augsburg zu holen. Am Ende ist es ihm gelungen. Am Mittwoch hatte Rexhbecaj seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten unterschrieben, am Sonntag stand er schon beim 4:0-Pokalerfolg in Lohne in der Startelf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen