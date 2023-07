Ersatztorhüter Benjamin Leneis verlässt endgültig den FCA

Der FC Augsburg gibt seinen Ersatztorhüter an den FSV Zwickau ab. In Augsburg hatte der 24-Jährige große Ziele. Realisieren ließen sich diese allerdings nicht.

Vor drei Jahren hoffte Benjamin Leneis noch auf eine Zukunft in der Fußball-Bundesliga, jetzt verlässt der Torhüter nach Leihgeschäften endgültig den FC Augsburg. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag bekannt gab, wird sich der 24-Jährige dem Regionalligisten FSV Zwickau anschließen. Dort hatte er sich zuvor längere Zeit im Probetraining befunden. Leneis hatte in den Jahren zuvor vergeblich versucht, sich im Bundesligateam der Augsburger zu etablieren, über den zwischenzeitlichen Status einer Nummer drei kam er nie hinaus. Nun schlägt er ein neues Kapitel in seiner Karriere auf.

In einer Mitteilung des FCA lässt sich der Torhüter folgend zitieren: "Nach über acht Jahren beim FCA samt einjähriger Leihe nach Magdeburg ist es für mich an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren. Deshalb bin ich den Verantwortlichen dankbar, dass mir keine Steine in den Weg gelegt wurden und ich nun in Zwickau wieder die Chance habe, regelmäßig im Tor zu stehen."

Benjamin Leneis spielte in der U23 des FC Augsburg

Leneis, der im Kreis Aichach-Friedberg aufgewachsen ist und in der Jugend für den FCA und kurz für den 1. FC Nürnberg spielte, hatte im Spätsommer 2018 einen Fünf-Jahresvertrag unterschrieben. Vor kurzem hatte sich dieser um ein Jahr bis 2024 verlängert. Eine Perspektive auf Profieinsätze eröffnete sich dem gebürtigen Münchner allerdings nicht. Hinter Finn Dahmen und Tomas Koubek wird Marcel Lubik als Nummer drei in die kommende Saison gehen.

Zwischenzeitlich hatte Leneis sich Hoffnungen gemacht, einmal das Augsburger Tor in der Bundesliga zu hüten. In einem Gespräch mit unserer Redaktion sagte er Anfang September 2020: "Mein Ziel ist ganz klar, als Nummer eins beim FCA im Tor zu stehen. Nach den Gesprächen mit den Trainern bin ich überzeugt, diesen Schritt mit Unterstützung des Vereins schaffen zu können. Ich will nicht über Jahre auf der Bank sitzen oder nur in der U23 spielen. Ich werde jedes Training und jedes Spiel nutzen, um meinem großen Traum näherzukommen."

Gelungen ist ihm das allerdings nicht. Für den FCA bestritt er kein Erstligaspiel, in der viertklassigen U23 kam er auf 31 Partien. Als er in der Saison 2021/22 an den Drittligisten 1. FC Magdeburg ausgeliehen war, stand er lediglich in einem Spiel des Sachsen-Anhalt-Pokals im Tor. Beim Drittliga-Absteiger Zwickau hofft Leneis nun auf einen Neuanfang und Spielzeit.

