Ex-FCA-Star Raul Bobadilla hat einen neuen Verein in der Schweiz

Der ehemalige FCA-Publikumsliebling hatte erst im Sommer in der Türkei unterschrieben. Nun kehrt er zu etwas kurios einem ehemaligen Verein zurück.

Raul Bobadilla - dieser Name weckt bei FCA-Fans immer noch gute Erinnerungen. Der Argentinier, der später die Staatsbürgerschaft von Paraguay annahm, stand zwischen 2013 und 2017 beim FC Augsburg unter Vertrag. Mit dem bulligen Stürmer schaffte das Team den Einzug in die Europa League, wo man nur knapp am FC Liverpool scheiterte. Seit seinem Abschied aus der Fuggerstadt geht es für Bobadilla rund: Sechs verschiedene Vereine stehen seither in der Vita des 36-Jährigen - und nun hat er schon wieder den Verein gewechselt.

Wie der FC Schaffhausen vermeldet, wird der Stürmer ab sofort für den Schweizer Zweitligisten auflaufen. Kurios dabei: Bobadilla spielte bereits von Februar 2022 bis vergangenen Sommer für Schaffhausen. In dieser Zeit kam er auf 19 Tore in 41 Spielen. Danach konnte man sich aber nicht auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen. Die Folge: Vor dieser Saison wechselte Bobadilla dann in die Türkei, unterschrieb bei Zweitligist Bandirmaspor. Dort kam er in neun Spielen nur auf ein Tor.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Erst kürzlich hatte Bobadilla mit einer FCA-Rückkehr kokettiert

Dass der Zufriedenheitsfaktor in der Türkei für Bobadilla eher überschaubar ist, machte der Angreifer schon kurz nach der Unterschrift deutlich. Beim Abschiedsspiel von Daniel Baier Anfang September in der WWK Arena sagte Bobadilla über seine persönliche Zukunft: "Ich komme gerne wieder. Wenn ich noch ein Jahr Vertrag bekomme, komme ich sofort – ich komme sofort wieder."

Nun gab es tatsächlich eine Rückkehr. Aber nicht zum FC Augsburg, sondern nach Schaffhausen. Dort ist man happy über den Deal. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Admir Mehmedi (Freiburg, Leverkusen, Wolfsburg) ist Sportdirektor der Schweizer und mit 32 Jahren vier Jahre jünger als Bobadilla. Über den neuen Stürmer sagte er: "Raúl ist ein Leader. Er kennt den Klub bereits gut. Wir erhoffen uns von ihm Präsenz und, dass er mit seiner positiven Art und seiner Erfahrung das Team weiterbringt." Bei Schaffhausen gibt es noch ein weiteres bekanntes Gesicht: Eren Derdiyok, einst Stürmer bei Hoffenheim und Leverkusen, ist seit Anfang Januar Co-Trainer beim FCS. Zuvor stand der 35-Jährige noch als Stürmer im Kader. Nun soll Bobadilla die Tore machen. (eisl)

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch