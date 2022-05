FCA-Einzelkritik: Die Abwehr ist ein Trümmerhaufen

Plus In den letzten Wochen war die Defensive das Prunkstück des FC Augsburg. Bei der 1:4 (0:2)-Niederlage gegen den 1. FC Köln glich sie hingen einem Trümmerhaufen.

Die Hoffnung war groß vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln, dass der FC Augsburg den Klassenerhalt perfekt machen würde – ein Punkt hätte genügt. Nach der Niederlage folgte die Enttäuschung. Der VfB Stuttgart könnte – theoretisch – noch aufschließen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der FCA nächste Saison wieder in der 1. Bundesliga spielen wird. An der deutlichen 1:4-Niederlage gegen Köln ändert das nichts.