FCA löst Vertrag mit Ex-Trainer Enrico Maaßen auf

Im Oktober trennte sich der FCA von Enrico Maaßen. Nun haben sich beide Seiten auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Zuletzt gab es Gerüchte um einen neuen Job.

Der FC Augsburg und Enrico Maaßen - das sollte eigentlich eine langfristige Verbindung werden. Als der Trainer im Sommer 2022 von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zum FCA kam, sollte er den Verein auf die nächste Stufe führen, Talente entwickeln und Teil eines Neuaufbaus sein. Der Vertrag lief bis 2025. Am Ende blieb Maaßen nur 15 Monate in Augsburg, Mitte Oktober musste er seinen Trainerstuhl nach einer herben Misserfolgsserie räumen. Wie der FCA bestätigte, ist das Kapitel Maaßen nun auch auf vertraglicher Basis Geschichte: Der Vertrag mit dem 39-Jährigen wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Michael Ströll, der Geschäftsführer des Bundesligisten, sagte unserer Redaktion: "Wir haben eine faire und saubere Lösung mit Enno und seinem Management gefunden und bedanken uns für seine stets loyale Haltung dem FCA gegenüber. Das hat auch die Vertragsauflösung noch einmal ausdrücklich gezeigt." Maaßen müsste nun für den Fall einer neuen Anfrage nichts mehr mit dem FC Augsburg regeln, der Weg für einen neuen Job ist frei.

Enrico Maaßen galt als ein Kandidat bei Rapid Wien

Der Trainer, der mit seiner Familie aus Dortmund nach Augsburg zog, bleibt zwar vorerst noch in Augsburg. Aber auch diese Zeit wird wohl zu Ende gehen - spätestens dann, wenn der 39-Jährige einen neuen Job antreten wird. Dem Vernehmen nach interessierte sich der österreichische Traditionsverein Rapid Wien zuletzt sehr für den Coach. Die Hauptstädter waren auf der Suche nach einem neuen Trainer und nahmen offenbar Kontakt auf. Übernommen hat den Job nun aber ein anderer deutscher Trainer mit einem ähnlichen Profil: Robert Klauß, der zwischen 2020 und 2022 den 1. FC Nürnberg trainiert hatte, wird ab sofort die Geschicke des aktuellen Tabellenachten der österreichischen Liga leiten.

In Augsburg gelang es Maaßen nur zwischenzeitlich, die Erwartungen zu erfüllen, die Verein und Umfeld an ihn stellten. Insgesamt kam der mit viel Vorschusslorbeeren verpflichtete Trainer nur auf einen Punkteschnitt von 0,95 Punkten pro Spiel - das ist die schlechteste Bilanz aller FCA-Trainer in der Bundesliga. Auch die zum Schluss hin immer defensivere und vorsichtigere Spielweise missfiel den Vereinsverantwortlichen, die sich von Maaßen einen innovativeren und mutigen Spielansatz erhofft hatten. Sein Nachfolger, der Däne Jess Thorup, sammelte aus vier Spielen zwei Siege und zwei Remis. Damit setzte sich Augsburg von den unteren Tabellenregionen ab.

