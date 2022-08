FC Augsburg

vor 17 Min.

FCA-Manager Reuter verrät Details zu Uduokhai- und Hahn-Verletzungen

Plus Die Verletzung von FCA-Innenverteidiger Uduokhai ist nicht so schlimm wie befürchtet, sagt Reuter. Er hofft, dass Andre Hahn gegen Hertha BSC wieder spielen kann.

Von Robert Götz

Zu Beginn der Woche fühlte sich Stefan Reuter fast wie ein Chefarzt in einer Klinik. Fast minütlich bekam der Geschäftsführer Sport des FC Augsburg medizinische Bulletins zu lesen. Die 1:2-Heimniederlage gegen den FSV Mainz 05 hatte Spuren hinterlassen. Am Mittwoch standen die Ausmaße der Verletzungen von Felix Uduokhai und André Hahn nun fest. „Es ist schon sehr bitter, wie wir von Verletzungen betroffen sind. Nach dem Spiel hatten wir noch ein gutes Gefühl, weil Felix weitergespielt hat. Und auch am nächsten Tag sah es noch akzeptabel aus“, erzählt Reuter. Aber die folgenden Untersuchungen zeichneten ein anderes Bild. Reuter: „Das Syndesmoseband ist beschädigt. Es ist noch offen, wie lange er ausfallen wird.“

