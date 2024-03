FCA-Mittelfeldspieler Niklas Dorsch muss sich weiter gedulden

Niklas Dorsch verpasste die letzten beiden Partien des FCA. Im Test gegen die SpVgg Greuther Fürth hätte er spielen sollen. Doch das Spiel kommt für ihn zu früh.

Es hätte für Niklas Dorsch die Chance sein können, wieder auf sich aufmerksam zu machen. Die letzten beiden Spiele gegen den 1. FC Heidenheim (1:0) und gegen den VfL Wolfsburg (3:1) hatte der Mittelfeldspieler des FC Augsburg wegen einer Verletzung an der Fußsohle verpasst. Am Donnerstag (14 Uhr/ohne Zuschauer) beim Testspiel in der Länderspielpause gegen die SpVgg Greuther Fürth, hätte der 26-jährige Defensivakteur wieder Spielpraxis sammeln sollen.

Niklas Dorsch hat Schmerzen an der Fußsohle

So war auf jeden Fall der Plan von Trainer Jess Thorup. Doch am Dienstagvormittag war klar, dass sich der Optimismus des Trainers nicht bestätigen würde. Dorsch fehlte auf dem Trainingsplatz. „Ich habe gehofft, dass er heute auf den Platz stehen würde, aber das reicht noch nicht. Er hat wieder angefangen zu laufen. Aber die Athletik- und Reha-Abteilung hat gesagt, wir müssen noch ein paar Tage warten. Er wird am Donnerstag leider nicht spielen“, erklärt Thorup nach dem Training. Dorsch laufe zwar schon wieder, aber: „Er hatte Schmerzen an der Fußsohle beim Auftreten. Das ist jetzt besser geworden, aber jetzt vom Laufen zum Schießen und Tackling ist es schon noch ein Unterschied.“ Darum will Thorup kein Risiko eingehen.

Ein Einsatz von Patric Pfeiffer gegen Fürth ist noch nicht sicher

Eine erneute Verletzung will Thorup auch bei Patric Pfeiffer verhindern. Der Innenverteidiger fiel wochenlang wegen einer Oberschenkelverletzung aus, trainiert aber seit einigen Tagen wieder mit der Mannschaft. Darum ist Thorup vorsichtig: „Training und Spiel ist etwas anderes. Da müssen wir den Mittwoch noch abwarten.“

Am Mittwoch wird sich auch entscheiden, ob sich Elvis Rexhbecaj nach seiner Erkrankung, die einen Einsatz in Wolfsburg verhinderte, dem Wettkampftest gegen Fürth unterziehen kann. „Elvis war ja krank. Er war am Montag schon hier, war heute auf dem Fahrrad. Ich hoffe, er ist am Mittwoch beim Training auf dem Platz und vielleicht kann er am Donnerstag ein wenig spielen“, sagt Thorup am Dienstag.

FCA-Sturm-Duo Dion Beljo und Sven Michel können sich präsentieren

Sicher Spielpraxis gegen den Zweitligisten werden auf jeden Fall Mads Pedersen, Maximilian Bauer und Robert Gumny bekommen. Und die beiden Stürmer Dion Beljo und Sven Michel. Sie können sich als Ersatz für den gelbgesperrten Ermedin Demirovic präsentieren, der beim nächsten Punktspiel am Ostersonntag zu Hause gegen den 1. FC Köln fehlen wird. Er hatte sich in Wolfsburg seine fünfte Gelbe Karte eingehandelt.

Lesen Sie dazu auch

Bei vier Gelben Karten steht auch Stammtorhüter Finn Dahmen. Darum wird Tomas Koubek gegen Fürth im Tor stehen. Denn bei der nächsten Verwarnung ist Dahmen gesperrt. Und das kann durchaus schnell gehen.