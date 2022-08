FC Augsburg

vor 23 Min.

FCA möchte Ricardo Pepi verleihen

Plus Der Augsburger Bundesligist hat mit Mergim Berisha einen neuen Stürmer verpflichtet. Nun soll der US-Amerikaner Pepi bei einem anderen Klub Spielpraxis sammeln.

Mergim Berisha stand am Mittwochmorgen schon auf dem Platz. Erst kurz zuvor hatte der FC Augsburg die Verpflichtung des Mittelstürmers perfekt gemacht. Der 24-Jährige wird vorerst bis zum Saisonende vom türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul ausgeliehen. Beim öffentlichen Training am Mittwoch fehlte dagegen ein anderer Offensivspieler. Ricardo Pepi stand nicht mit auf dem Platz - allerdings nicht wegen einer Verletzung. Die Augsburger wollen den US-Amerikaner noch nach Informationen unserer Redaktion verleihen. Viel Zeit bleibt nicht mehr, das Transferfenster schließt am 1. September.

