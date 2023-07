FC Augsburg

FCA-Neuzugang Sven Michel: "Richtig guter Charakter im Team"

Plus Mit 29 spielte er erstmals in der Bundesliga. Jetzt spricht der Neuzugang über seine Entscheidung für den FCA, seine Ziele und seine privaten Hobbys.

Von Robert Götz

Sein erstes Bundesliga-Spiel absolvierte FCA-Neuzugang Sven Michel erst mit 29 für den SC Paderborn. Mit 33 hätte der Stürmer mit Union Berlin in der Champions League spielen können. Trotzdem wechselte er zum FC Augsburg. Frau Rebecca, Tochter Lena (18 Monate) und der belgischen Schäferhund Rico (11 Jahre) werden so schnell wie möglich umziehen. In einer Medienrunde sprach der gebürtige Freudenberger (bei Siegen in Nordrhein-Westfalen ) über …

… seine Entscheidung Union Berlin zu verlassen

