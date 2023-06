FC Augsburg

17:59 Uhr

FCA-Offensivspieler Ruben Vargas ist offen für Angebote

Plus Der Schweizer kann sich einen Abschied vom FC Augsburg vorstellen. Er sei bereit für den nächsten Schritt, sagt Ruben Vargas. Allerdings gibt es noch keine Anfragen.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Es war wie immer. Gut eine Viertelstunde vor Schluss musste Ruben Vargas vom Feld, der Offensivspieler des FC Augsburg spielt in seinem Nationalteam selten 90 Minuten durch. Die Schweiz führte da mit 2:0 gegen Rumänien, es deutete sich der vierte Sieg im vierten Spiel der EM-Qualifikation an. Der Spieler des FC Augsburg, der das 1:0 in der 28. Minute vorbereitet hatte, marschierte also nach draußen, er wollte sich entspannt zurücklehnen. Pustekuchen. Trotz klarer Überlegenheit musste sein Team am Ende einem 2:2-Unentschieden einwilligen, Rumänien hatte spät getroffen.

Für Vargas und die Schweiz endete der Montagabend also enttäuschend. Jetzt steht für den 24-Jährigen erst einmal Urlaub an. Deutlich später als für die meisten seiner Kollegen beim FC Augsburg. Spontan werde er entscheiden, wohin es geht, sagte Vargas am Rande der Länderspiele. Irgendwo an Strand und Meer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen