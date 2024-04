FC Augsburg

12:56 Uhr

FCA-Party nach dem Sieg gegen Berlin: Der Klassenerhalt wird zum Nebeneffekt

Plus Nach dem 2:0 gegen Union Berlin singen die Fans des FC Augsburg von Europa. Wie Trainer Thorup und Sportdirektor Jurendic darauf reagieren und welches Ziel sie formulieren.

Von Johannes Graf

Diesen Moment wollten sie festhalten. Vielleicht ein Bild für die Ewigkeit. Im Hintergrund die feiernden FCA-Fans auf den Stehplätzen, im Vordergrund das Tor, in dem sich Trainer, Betreuer, Spieler und deren Kinder zum Gruppenfoto versammelt hatten. Phillip Tietz saß auf den Schultern von Kumpel Ermedin Demirovic und trug einen Hut, der problemlos als Ballermann-Überbleibsel herhalten konnte.

Zweifelsohne war der FC Augsburg in Partylaune. Selbst der sonst so nüchtern wirkende Schweizer Heinz Moser, der Leiter Entwicklung, zeigte im Treppenaufgang zwischen Spielfeld und Kabinentrakt Anflüge von Euphorie. Ein "Ja" entfuhr ihm, er ballte die Fäuste, ehe er mit Profis abklatschte. Auf den Rängen hatte sich die Stimmungslage kurz vor Ende der Partie in geläufigem "Europapokal"-Liedgut gezeigt. Viele Jahre verschollen, jetzt wieder zeitgemäß in Augsburg.

