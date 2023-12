FCA-Präsident Max Krapf: der Runderneuerer

Plus Seit Markus „Max“ Krapf FCA-Präsident ist, hat sich viel getan. Er arbeitet viel, um den Verein fit für die Zukunft zu machen. Dafür wird er bezahlt – auch das ist neu.

Kurz nachdem Max Krapf im September 2022 dem Aufsichtsrat des FC Augsburg 1907 e.V. zugesagt hatte, neuer Vorstandsvorsitzender des Heimatvereins des Bundesligisten zu werden, kamen ihm doch noch Zweifel. Zwei Tage vor der Veröffentlichung der Personalie hatte der FCA zu Hause gegen Hertha BSC 0:2 verloren, nur drei Punkte aus fünf Spielen geholt. Die Fans pfiffen die Mannschaft gnadenlos aus. „Ich saß auf meiner Couch und war mir nicht mehr so ganz sicher, ob es die richtige Entscheidung war.“

15 Monate später leitet er zum zweiten Mal die turnusmäßige Mitgliederversammlung, die um Punkt 19.07 Uhr, dem Gründungsjahr des Vereins, beginnt, und verrät: „Wenn ich FCA-Präsident sage, läuft es mir immer noch heiß und kalt den Rücken runter.“ Der FCA ist nicht abgestiegen, die Profiabteilung im sportlichen Bereich vollkommen neu aufgestellt und nach dem Trainerwechsel von Enrico Maaßen hin zu Jess Thorup hat sich auch der sportliche Erfolg eingestellt. Sechs Spiele: drei Siege und drei Unentschieden lautet die Erfolgsbilanz. Der FC Augsburg ist vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen Tabellenneunter. Die Sanierungsarbeiten scheinen zu fruchten.