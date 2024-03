FCA-Profi Jensen gibt lieber Vorlagen, als selbst Tore zu schießen

Plus FCA-Mittelfeldspieler Fredrik Jensen blüht unter Trainer Jess Thorup auf. Vor allem als Passgeber. Mit dieser Fähigkeit will er helfen, sich mit Finnland noch für die EM zu qualifizieren.

Besser hätte der Premierenwalk von Fredrik Jensen wirklich nicht laufen können. Als Jess Thorup Anfang Oktober als Trainer des FC Augsburg mit dem 5:2-Auswärtssieg beim 1. FC Heidenheim sein erfolgreiches Debüt in der Bundesliga gab, da hatte der 26-jährige Finne einen maßgeblichen Anteil daran. Er bereitete drei Treffer vor.

Fünf Monate später hat Thorup seine erste persönliche Halbserie beendet, wenn am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der 1. FC Heidenheim in der WWK-Arena gastiert. Und die Hochachtung für seinen offensiven Mittelfeldspieler Jensen ist ungebrochen: „Er ist nicht nur ein guter, sondern auch ein cleverer Spieler. Er kann jede Taktik gut umsetzen. Und er ist ein Teamplayer, er macht alles für die Mannschaft“, schwärmt Thorup. Das zeigte Jensen auch beim spektakulären 6:0-Auswärtssieg beim SV Darmstadt 98 vor Wochenfrist. Jensen erzielte nicht nur das 2:0 nach einem feinen Pass von Ruben Vargas selbst, sondern bereitete auch das 5:0 vom Ermedin Demirovic vor.