FCA-Profi Reece Oxford: Der lange Weg zurück

Plus Im November 2022 spielte Reece Oxford das letzte Mal für den FC Augsburg in der Bundesliga. Nach einer Knie-OP startet er mehrere Comeback-Versuche. Doch Long Covid bremste ihn aus.

Dieser eine Videocall vor ein paar Wochen im November war Marinko Jurendic wichtig. Seit August ist der Schweizer Sportdirektor beim FC Augsburg. Seitdem hat er mit allen Spielern des Bundesligisten persönlich gesprochen. Mit den Stammspielern, den Reservisten und auch mit den vielversprechendsten Talenten aus dem Nachwuchsleistungszentrum. Nur ein Name fehlte auf seiner Liste noch: Reece Oxford.

Reece Oxford – 25 Jahre alt, seit Januar 2019 beim FC Augsburg. Zuerst ausgeliehen von West Ham United, dann im Sommer 2019 für zwei Millionen Euro fest verpflichtet. Zuerst von manchem schon als Fehleinkauf abgestempelt nach teilweise haarsträubenden Fehlern in seiner Anfangszeit entwickelte sich der Engländer zum Stammspieler in der Innenverteidigung und vervielfachte seinen Marktwert.