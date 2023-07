Profis des FC Augsburg werden zum Saisonstart durchgecheckt

Plus Der FC Augsburg startet mit den obligatorischen Leistungstests in die neue Saison. Niklas Dorsch freut sich auf seine erste komplette Vorbereitung. Einige Spieler fehlen aber.

Die Sommerpause endet für Niklas Dorsch am Montag um kurz vor 12 Uhr. Da stellt der Mittelfeldspieler des FC Augsburg seinen grauen Audi auf dem Parkplatz vor der WWK-Arena ab und marschiert Richtung Eingang. Gut gelaunt und vor allem gut erholt. „Das war seit einigen Jahren wieder ein richtiger Sommerurlaub“, erzählt der 25-Jährige. 2020 spielte er mit dem Zweitligisten 1. FC Heidenheim in der Relegation gegen Werder Bremen. Ein 0:0 und ein 2:2 reichte wegen der Auswärtstor-Regelung, die es jetzt nicht mehr gibt, nicht zum Aufstieg.

Wenige Tage später wechselte er zum belgischen Erstligisten KKA Gent. Auch ein Jahr später fiel der Urlaub weitestgehend aus. Dorsch wurde im Juni mit der U21 Europameister, wenige Tage später verpflichtete ihn der FC Augsburg. Ein Jahr später brach sich Dorsch im letzten Saisonspiel am 14. Mai 2022 gegen die SpVgg Greuther Fürth das Schlüsselbein. Was folgte, war kein Urlaub, sondern eine wochenlange Reha.