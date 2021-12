Trotz mancher Patzer: FCA-Torwart Gikiewicz genießt das Vertrauen des Trainers

Plus In der Hinrunde zeigte der Torhüter des FC Augsburg seltener herausragende Leistungen. Das hat nicht nur mit ihm selbst, sondern auch mit der Spielweise zu tun.

In Summe erlebte Rafal Gikiewicz einen geruhsamen Nachmittag im Sportpark Ronhof. Manche Flanke pflückte er aus der Luft, einmal musste er hechten und sich strecken, um einen Ball zur Ecke abzuwehren. Seine wichtigste Tat vollbrachte der Torhüter des FC Augsburg aber nicht im laufenden Spiel. Sogar der Fürther Stadionsprecher dankte ihm, als er mit einem Tape ein Loch im Tornetz zuklebte. Fürths Torwart Sascha Burchert war in Hälfte eins mit seinen Stollen hängen geblieben, das Loch bemerkte der Schiedsrichterassistent, als er vor Wiederanpfiff kontrollierte.