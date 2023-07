FCA-Trainer Maaßen verspricht einen Zweikampf um die Nummer eins

Plus Finn Dahmen und Tomas Koubek konkurrieren um den Platz im Augsburger Tor. Der Neuzugang aus Mainz überzeugt auch mit seinen technischen Fähigkeiten.

Tomas Koubek bremste seinen Kollegen kurz aus. Finn Dahmen fuhr gerade mit seinem Rad vom Trainingsplatz zurück zum Stadion, als ihn Koubek anhielt. Ob er denn sein Fahrrad haben könne, fragte der Tscheche und schmunzelte. Seines hatte ein anderer Spieler des FC Augsburg nach der Trainingseinheit am Freitagmorgen mitgenommen – ohne zu fragen. "Jetzt bin ich richtig sauer", sagte Koubek und lachte. Die Stimmung war gut, Dahmen hätte seinem Konkurrenten sogar das Fahrrad überlassen. Koubek aber marschierte schon davon, der Weg zur Kabine ist nicht weit.

Dahmen und Koubek werden wohl um den Platz im Tor beim FC Augsburg in der neuen Bundesliga-Saison konkurrieren. Der 25-jährige Dahmen war im Sommer aus Mainz gekommen, ein wenig enttäuscht, weil ihm dort nicht die erhofften Spielzeiten ermöglicht wurden. Hinter Robin Zentner war er die Nummer zwei und durfte nur ran, wenn sein Konkurrent fehlte. Im letzten Saisonspiel in Dortmund, als die Mainzer der Borussia eine folgenreiche Niederlage beibrachten, war Dahmen einer der Gründe für das BVB-Scheitern auf der Zielgeraden des Meisterkampfes.