FCA-Trainer Maaßen zum Köln-Spiel: "Dürfen nicht das Fußballspielen einstellen"

Am 27. Spieltag empfängt der FC Augsburg den Tabellennachbarn 1. FC Köln. FCA-Trainer Enrico Maaßen erwartet einen offenen, intensiven Schlagabtausch.

Auch wenn die Auswärtsniederlagen-Serie von fünf Pleiten in Folge gestoppt werden konnte, war nach dem vergangenen Spieltag keinem FCA-Spieler zum Feiern zumute. Bis in die Nachspielzeit hatten die Augsburger 2:1 gegen den VfL Wolfsburg geführt, ehe Torhüter Rafal Gikiwiecz danebengriff und der späte 2:2-Ausgleichstreffer fiel.

Am Samstag steht nun die Partie gegen den 1. FC Köln an. Im Duell mit dem Tabellennachbarn geht es um wertvolle Punkte im Abstiegskampf. FCA-Trainer Enrico Maaßen lobte die Entwicklung seiner Mannschaft, mahnte aber auch zur Vorsicht. Er sprach in der Pressekonferenz am Donnerstag ...

... über die Einsatzfähigkeit von Berisha und Gikiewicz

Bei Berisha und Gikiewicz stehen die Chancen auf einen Einsatz am Samstag bei 50:50. Mal schauen, ob es für beide reicht. Berisha hatte Probleme nach dem Spiel gegen Wolfsburg und hat diese Woche nur individuell trainiert. Gikiewicz hat was an der Schulter abbekommen, da müssen wir abwarten. Für ihn würde Koubek starten und auch für Berisha haben wir viele Alternativen, trotz einiger Ausfälle. Aber erst mal abwarten.

... über den 1. FC Köln

Der 1. FC Köln ist eine Mannschaft, die sehr intensiv spielt und über gute Einzelspieler verfügt. Sie schlagen die meisten Flanken der Liga und waren auch im Spiel gegen Gladbach klar besser. Wir brauchen unsere beste Leistung und wollen die Fans im ausverkauften Stadion mitnehmen. Köln ist eine gute Mannschaft in allen Bereichen, die gerade keine gute Phase hat. Aber wir müssen bei uns bleiben und von Anfang an richtig Gas geben.

... über späte Gegentore

Wir waren in den Spielen zuletzt oft in Führung. Wir müssen dann aber aktiv bleiben und dürfen nicht das Fußballspielen einstellen. Daran haben wir die Woche über gearbeitet. Die Art und Weise, dass wir in jedem Spiel richtig drin sind, ist außergewöhnlich gut. Es ist eine Stärke, in Führung zu gehen. Jetzt müssen wir noch den Punch entwickeln, dass wir die Spiele dann auch für uns zumachen. Es geht darum, Konstanz zu entwickeln.

... über die Entwicklung der Mannschaft

Wir haben eine tolle Entwicklung genommen und spielen sehr intensiven, attraktiven Fußball mit vielen jungen Spielern. Wir sind auf einem guten Weg. Es macht Spaß, der Mannschaft zuzuschauen, das zeigen auch die Zuschauerzahlen. Insgesamt hätten wir nach den Spielen mehr als 29 Punkte verdient.

... über das Spiel gegen den 1. FC Köln

Der 1. FC Köln wird alles versuchen und maximal intensiv spielen wollen. Das ist auch unser Naturell, deshalb kommt es sicherlich zu einem spannenden Schlagabtausch.

... über die Wichtigkeit des Spiels

Jedes Spiel ist wichtig. Wenn man gegen unmittelbare Konkurrenten punktet, ist es natürlich umso wertvoller.

... über Arne Engels

Arne Engels hat eine tolle Entwicklung genommen, wie auch der Rest der Mannschaft. Er hat die Stärke der Liga und das Spieltempo schnell adaptiert.

... über Felix Uduokhai

Felix Uduokhai ist fit und für Samstag ein Kaderkandidat. Die Startelf wäre ein Risiko für ihn, weil er bisher nur eine Woche voll trainiert hat. Möglich wäre es aber.

... über Ricardo Pepi

Wir freuen uns, dass es für ihn so gut läuft und er seine Tore macht. Wir beobachten das auf jeden Fall, können aber noch nichts über die Zukunft sagen. Der Plan war, dass er in die Niederlande geht, dort Tore schießt, sich entwickelt und dann zurückkommt.