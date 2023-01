FCA verliert auch das dritte Testspiel in Spanien

Der FC Augsburg unterliegt Ferencvaros Budapest mit 0:2. Derweil gehen die Spekulationen um mögliche Neuzugänge weiter. Der FCA ist offenbar an einem Kroaten interessiert.

Die Anreise war lang. Mehr als 100 Kilometer vom Teamhotel entfernt trat der FC Augsburg zu seinem letzten Testspiel im Trainingslager in Spanien an. Gegen Ferencvaros Budapest gab es eine 0:2 (0:0)-Niederlage, es war die dritte in der Zeit von Algorfa. Dafür scheint ein Neuzugang recht nahe.

Mit Niklas Dorsch, Reece Oxford, Ruben Vargas, Elvis Rexhbecaj, Fredrik Jensen und Iago fehlten etliche mögliche Stammkräfte wegen Blessuren oder Vorsichtsmaßnahmen. Daher bekam Neuzugang Arne Engels die Chance, sich im Mittelfeldzentrum zu präsentieren, zudem erhielt das 17-jährige Talent Mert Kömür die längste Spielzeit. Er blieb als einziger der Startelf auch in der zweiten Halbzeit zunächst auf dem Feld. Der ersatzgeschwächte FCA verkaufte sich gut, hatte zunächst sogar die besseren Möglichkeiten. Doch Florian Niederlechner (14.), der nach rund 30 Minuten mit muskulären Problemen ausgewechselt werden musste, und Ermedin Demirovic (40.) vergaben freistehend. Xavier Mercier machte es in der 62. Minute für die Ungarn besser, mit einem Flachschuss traf er zum 0:1. In der 75. Minute legte er nach einem erneuten Augsburger Ballverlust das 0:2 nach.

Verpflichtet der FCA einen Kroaten?

Derweil gehen die Spekulationen um mögliche Neuzugänge weiter. Nach Informationen unserer Redaktion soll der FCA an der Verpflichtung von David Colina interessiert sein. Der 22-jährige Kroate spielt bei Hadjuk Split und ist vielseitig einsetzbar. Als Rechtsverteidiger, was nach dem Abgang von Raphael Framberger nach Sandhausen Sinn ergeben würde. Aber ebenso auf den offensiven Positionen auf beiden Seiten. Colinas Vertrag läuft am Saisonende aus, jetzt im Winter wäre eine Ablösesumme fällig. Die soll bei 300.000 Euro liegen.

FC Augsburg: Gikiewicz (46. Koubek) – Gumny (46. Caligiuri), Gouweleeuw (46. Bauer), Uduokhai (46. Winther), Pedersen (46. Zehnter) – Engels (46. Kücüksahin), Baumgartlinger (46. Dell‘Erba) – Maier (46. Petkov), Kömür (76. Mbila) – Niederlecher (36. Ivanovic), Demirovic (46. Berisha).

