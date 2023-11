FC Augsburg

Finn Dahmen zeigt sein bestes Spiel für den FCA

Plus Der Augsburger Torwart hat großen Anteil am 1:1 in Köln, nur bei der Dopingkontrolle läuft es zunächst nicht wie erhofft. Das aber ist am Samstag kein Problem.

Von Marco Scheinhof

Finn Dahmen wurde sofort abgefangen. Der Torwart des FC Augsburg wollte gerade beschwingt den Platz verlassen, da standen die Kontrolleure schon da. Dahmen war nach dem 1:1 am Samstag beim 1. FC Köln für die Dopingkontrolle ausgewählt worden, das lässt keinen Platz mehr für Freiraum. Dahmen, ein wichtiger Faktor für den Augsburger Punktgewinn, durfte nicht mal mehr vor die TV-Kameras.

Der 25-Jährige wurde sofort in einen kleinen Raum der Kölner Arena geführt. Dort saß er also, während seine Kollegen in der Kabine verschwanden. Nach einem anstrengenden Bundesliga-Spiel kann es dauern, bis die Blase bereit ist, den nötigen Inhalt für die Probe abzugeben. Dahmen brauchte Geduld und hätte beinahe die Abfahrt des Busses verpasst. Irgendwann aber lief es doch und der Torwart konnte gemeinsam mit seinen Kollegen auf die Heimreise. Um kurz vor 20 Uhr fuhren die Augsburger mit dem Zug zurück nach Augsburg.

