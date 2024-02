Fix: FCA holt Pep Biel von Olympiakos Piräus

Kurz vor Ende der Wechselfrist ist der FCA nochmals auf dem Transfermarkt tätig geworden. Pep Biel hat mit Trainer Thorup bereits in Kopenhagen zusammengearbeitet.

Am Donnerstagabend um 18 Uhr schließt das Transferfenster. Sind danach die offiziellen und unterschriebenen Dokumente nicht bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) eingetroffen, platzt der Deal. Rechtzeitig eingereicht hat der FC Augsburg die Unterlagen für Pep Biel. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag via Pressemitteilung bestätigte, wird der 27-jährige Spanier bis zum Saisonende von Olympiakos Piräus geliehen. Beim griechischen Erstligisten besitzt der Offensivspieler noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Biel befindet sich seit Donnerstag in Augsburg, absolvierte dort den obligatorischen Medizincheck.

Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic zeigt sich zufrieden nach dem abgeschlossenen Wechsel. "Im Rahmen der Kaderoptimierung wollten wir unsere Offensive qualitativ verbessern und von den Spielertypen variabler aufstellen. Wir sind überzeugt, dass wir mit Pep Biel den richtigen Spieler zum FCA holen konnten. Pep Biel soll unserem Team insbesondere mit seinen technischen Fähigkeiten und seinen Qualitäten auf den letzten 30 Metern ein zusätzliches Element in der Offensive geben", sagt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.

Vornehmlich wird Biel auf dem Flügel oder im zentralen offensiven Mittelfeld eingesetzt. Auf diesen Positionen hatte der Bundesligist erhöhten bedarf. Augsburgs Trainer Jess Thorup setzt Kapitän Ermedin Demirovic vornehmlich im Sturmzentrum ein, Ruben Vargas hat in der zuletzt veränderten Grundordnung einen Platz als "Zehner" gefunden. Mit Irvin Cardona und Nathanael Mbuku wurden zudem Spieler verliehen, die diese Position bekleiden.

Der Spieler zeigt sich erfreut, erstmals in der deutschen Bundesliga spielen zu können. "Ich freue mich sehr, dass der Wechsel nach sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen geklappt hat. Der FC Augsburg ist ein ambitionierter und familiärer Klub, bei dem ich vor allem an meine erfolgreiche Zeit in Kopenhagen anknüpfen möchte. Dabei hilft es natürlich, dass ich mit Jess auf einen Trainer treffe, der genau weiß, wie er meine Stärken am besten einsetzen kann", sagt Pep Biel, der mit der Rückennummer elf auflaufen wird.

FCA-Trainer Jess Thorup und Pep Biel kennen sich vom FC Kopenhagen

Hinzu kommt, dass sich Thorup und Biel aus ihrer gemeinsamen Zeit beim dänischen Top-Klub FC Kopenhagen kennen. Thorup setzte den Offensivspieler vor allem als Spielmacher hinter den Spitzen ein. Von Kopenhagen wechselte der Spanier im Sommer 2022 für eine kolportierte Ablösesumme von sechs Millionen Euro zu Piräus. Biel hat in der laufenden Saison für Olympiakos 13 Ligaspiele absolviert (ein Tor/drei Vorlagen). Überdies kam er in der Europa League-Qualifikation und -Gruppenphase zu Einsätzen. An die guten Leistungen, die er unter Thorup in Kopenhagen zeigte, schloss er allerdings selten an.

In der laufenden Transferperiode hat der FC Augsburg vor allem Spieler abgegeben. Masaya Okugawa (Hamburger SV), Irvin Cardona, Nathanael Mbuku (beide AS St.-Etienne), Frederik Winther (GD Estoril Praia), David Colina (Vejle BK/alle Leihe), Japhet Tanganga (Tottenham Hotspur/Leihende) und Aaron Zehnter (SC Paderborn/Verkauf) haben den Erstligisten verlassen. Dem gegenüber stehen mit Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt) und Pep Biel (Olympiakos Piräus/beide Leihe) zwei Zugänge.