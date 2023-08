FC Augsburg

vor 16 Min.

Im Training erlebt der FCA mehrere Schreckmomente

Plus Masaya Okugawa verletzt sich im Training am Knie, später stört ein Alarm in der WWK-Arena die Mittagsruhe. Zumindest von Mergim Berisha gibt es gute Nachrichten.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Es war ein unruhiger Tag beim FC Augsburg. Zunächst stürmte der Wind gewaltig beim öffentlichen Training am Donnerstagmorgen, später störte ein Alarm in der WWK-Arena die Mittagsruhe. Alle Spieler, Betreuer und Trainer mussten die Kabine kurzzeitig verlassen und standen in Trainingsklamotten auf dem Parkplatz. Wenige Minuten später durften sie wieder zurück in die Räumlichkeiten.

Es war ein Schreckmoment. Einen ebensolchen erlebte auch Masaya Okugawa am Vormittag im Training. Nach seinem Schlüsselbeinbruch war er zuletzt langsam ins Training des Fußball-Bundesligisten integriert worden, am Donnerstag verletzter er sich in einem Zweikampf am Knie. Sofort wurde die betroffene Stelle dick bandagiert, Okugawa musste beim Verlassen des Platzes von zwei Betreuern gestützt werden. Eine genaue Diagnose gab es am Donnerstag noch nicht. Ein erneut längerer Ausfall wäre der nächste Rückschlag für den Japaner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen