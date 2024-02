FC Augsburg

vor 54 Min.

Jess Thorup gegen Bo Henriksen: Danish Dynamite an der Außenlinie

Plus Jess Thorup arbeitet schon länger erfolgreich als Trainer beim FC Augsburg, nun holte Mainz mit Bo Henriksen auch einen dänischen Coach. Am Samstag kommt es gleich zum Aufeinandertreffen.

Von Marco Scheinhof

Müssen sich die deutschen Trainer jetzt fürchten? Womöglich wird ihre Suche nach einem Trainerposten in der Fußball-Bundesliga weiter erschwert. Es ist ja ohnehin nicht leicht, sich eine dieser 18 Stellen zu sichern, geschweige denn sie für längere Dauer zu behalten. Und jetzt kommen auch noch die Dänen.

Jess Thorup hatte den Anfang gemacht in dieser Saison. Im Herbst war er zum FC Augsburg gekommen als Nachfolger von Enrico Maaßen. Der FCA steckte in einer verfahrenen Situation aus zu wenigen Punkten und nicht sonderlich attraktiver Spielweise. Der erfahrene Thorup übernahm und gewann gleich viele Sympathien. Weil sein Team Zähler sammelte und ordentlich Fußball spielt. Daran hat sich bis in den Februar hinein wenig geändert. Die Augsburger haben sich ins Mittelfeld abgesetzt, das 2:2 zuletzt gegen Leipzig war ein Beweis für die fußballerische Entwicklung. Experiment mit einem Dänen also geglückt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

