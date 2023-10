Jess Thorup ist der neue Trainer beim FC Augsburg

Viele Namen wurden beim FC Augsburg gehandelt, am Ende überraschte der Fußball-Bundesligist mit dem Maaßen-Nachfolger.

Die Verantwortlichen des FC Augsburg wollten sich nicht treiben lassen. Sie wollten in Ruhe den Nachfolger von Enrico Maaßen auswählen. Vor einer Woche hatte sich der Fußball-Bundesligist von Enrico Maaßen getrennt, seitdem hatten sie viele Gespräche geführt und Kandidaten ausgewählt. Akribie vor Eile hieß das Motto - selbst wenn dadurch einige Trainingstage für den Trainer mit seiner neuen Mannschaft verloren gehen. Am Sonntag nun erzielten die Augsburger mit einem Kandidaten Einigkeit: Der Däne Jess Thorup wird den FCA übernehmen. Er unterschrieb noch am Sonntag seinen Vertrag bis 30. Juni 2025.

Viele Namen waren mit dem FCA in Verbindung gebracht worden. Routiniers wie Peter Zeidler, der beim FC St. Gallen unter Vertrag steht. Oder André Breitenreiter, mit dem Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic in Zürich erfolgreich zusammengearbeitet hatte. Oder Stefan Kuntz, der zuletzt als Nationaltrainer der Türkei im Amt war. Von ihnen wurde es keiner.

Der FCA verhandelte nur mit Jess Thorup

In erster Linie geht es darum, dem FC Augsburg wieder Stabilität zu verleihen. Darauf hatte Jurendic zuletzt mehrfach hingewiesen. Er hatte aber auch betont: "Namen allein geben keine Garantien, es geht nicht um Namen, es geht um Inhalte." Und da hat nach vielen Gesprächen offenbar Jess Thorup am meisten überzeugt. Der 53-Jährige sei der Wunschkandidat gewesen, ist zu vernehmen. Und er sei der einzige gewesen, mit dem die Augsburger konkrete Verhandlungen aufgenommen hatten. Bei den anderen möglichen Kandidaten war es bei losen Gesprächen geblieben.

Thorup war zuletzt vereinslos. Zuvor hatte er mit bereits unter anderem mit dem FC Midtjylland, KAA Gent, dem FC Kopenhagen sowie der dänischen U20- bzw. U21-Nationalmannschaft erfolgreich gearbeitet. "Wir freuen uns, dass wir mit Jess einen Fußballfachmann und Menschen für den FCA gewinnen konnten, der schon seit vielen Jahren Cheftrainer auf höchstem Niveau ist und über viel Erfahrung auf nationaler und internationaler Ebene verfügt. Jess hat in seinen bisherigen Stationen bewiesen, dass er sowohl Spieler entwickeln und auch Teams zu Erfolgen führen kann", sagte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic, der zusammen mit Geschäftsführer Michael Ströll die Trainersuche gesteuert hatte. Zudem waren Heinz Moser, Leiter Entwicklung, und Christoph Janker, Leiter Lizenzspieler, involviert.

Thorup soll die FCA-Mannschaft kurzfristig stabilisieren

Die Suche hat zwar etwas gedauert, letztlich aber stellt sie alle Verantwortlichen zufrieden. "Wir sind überzeugt, dass wir mit Jess einen erfahrenen und renommierten Trainer gefunden haben, der unsere Mannschaft kurzfristig stabilisieren kann und mit dem wir gemeinsam erfolgreich sein werden. Wir haben in den Gesprächen mit ihm schnell gemerkt, dass Jess sehr gut informiert ist und darauf brennt, in Augsburg und in der Bundesliga zu arbeiten", sagte Ströll. Jess Thorup freut sich auf die Bundesliga: "Ich hatte sehr konstruktive und zielführende Gespräche mit den verantwortlichen Personen, in denen ich sofort gespürt habe, dass der FCA für mich der richtige nächste Schritt ist. Der Verein und die Mannschaft haben viel Potenzial."

Thorup hat bereits Erfahrungen im deutschsprachigen Raum, er spielte beim KFC Uerdingen sowie beim FC Tirol in Österreich. Dennoch wird er zunächst wohl die englische Sprache in der Kommunikation bevorzugen. Kern seiner Arbeit war oftmals die Entwicklung junger Spieler. Darauf wird es auch beim FCA ankommen. Maaßen ist dabei gescheitert, nun soll es Thorup richten. In erster Linie aber wird es darum gehen, den FCA in der Liga zu halten.