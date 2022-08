Julian Baumgartlinger soll am Dienstag beim FCA unterschreiben

Der Fußball-Bundesligist FC Augsburg steht vor der Verpflichtung von Julian Baumgartlinger. Der 34-Jährige war zuletzt vereinslos und kostet daher keine Ablöse.

Das Interesse hatte es offenbar schon häufiger gegeben. Immer wieder mal war Julian Baumgartlinger bereits in den vergangenen Jahren im Umfeld des FC Augsburg als möglicher Neuzugang aufgetaucht. Nun ist das Interesse der Augsburger sehr konkret. Schon am Dienstag soll der Vertrag mit dem 34-Jährigen perfekt gemacht werden. Einige Medien hatten bereits darüber berichtet, Informationen unserer Redaktion bestätigen, dass beide Seiten kurz vor einer Vertragsunterschrift stehen. Baumgartlinger soll im defensiven Mittelfeld mithelfen, die Saisonziele zu erreichen.

Bis zum 30. Juni war der Österreicher noch bei Bayer Leverkusen unter Vertrag gestanden. Wegen mehrerer Knieverletzungen und damit verbundener Operationen war er in den vergangenen Saison allerdings nur zu Kurzeinsätzen in der Endphase der Runde gekommen und hatte gerade mal 87 Einsatzminuten gesammelt. Seit 1. Juli war der 34-Jährige vereinslos, wodurch er den Augsburgern keine Ablösesumme kosten wird. Er soll wohl zunächst einen Vertrag für eine Saison bekommen.

Baumgartlinger soll nicht der letzte Neuzugang sein

Vor allem nach der Verletzung von Niklas Dorsch war ein Handeln im zentralen Mittelfeld nötig geworden. Mit Baumgartlinger scheint nun ein Spieler gefunden, der den Augsburgern qualitativ helfen kann. Der 34-Jährige ist 84-facher österreichischer Nationalspieler. Seine Verletzungshistorie aber könnte auch Probleme mit sich bringen. Mit verletzungsanfälligen Spielern hatten die Augsburger zuletzt häufiger zu tun. So fielen Jan Moravek und Alfred Finnbogason immer wieder wegen Blessuren aus. Von beiden Spielern hatten sich die Augsburger nach der vergangenen Saison getrennt.

Durch den überraschenden Erfolg am Samstag in Leverkusen hatte der FC Augsburg nach dem schwachen Saisonstart gegen Freiburg erst einmal für Ruhe gesorgt. So lässt sich auch auf dem Transfermarkt entspannter vorgehen. Julian Baumgartlinger soll nicht der letzte Neuzugang gewesen sein. Vor allem im Angriff wollen die Augsburger noch einmal nachlegen.

Lesen Sie dazu auch