FC Augsburg

vor 37 Min.

Die Lehren aus dem Überraschungssieg sollen den FCA durch die Saison tragen

Plus Erstmals bezwingt der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga Angstgegner Bayer Leverkusen. Der Erfolg fußt auf Kampf, Effektivität, einem herausragenden Torhüter und Glück.

Von Johannes Graf

Enrico Maaßens Kampf gegen die Schwerkraft war erfolgreich. Eine kleine Ewigkeit streckte er die Arme in die Höhe, als er nach dem Schlusspfiff an der Seitenlinie stand. Dieses Gefühl, das ihn während der Jubelpose ergriffen hatte, wird den 38-Jährigen nicht so schnell loslassen. Ihm war gelungen, woran etliche Vorgänger in elf Jahren Bundesliga mit dem FC Augsburg gescheitert waren: ein Erfolg gegen Bayer Leverkusen. Im Nachgang der Partie, nachdem er in unzähligen Interviews die immer gleichen Fragen beantwortet hatte, zeigte sich Maaßen wieder gewohnt gefasst. Innerlich gegrinst hatte er aber wohl noch, als er sagte: "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Das ist für uns alle ein schöner Tag, weil die wenigsten damit gerechnet hätten, dass wir hier etwas holen."

