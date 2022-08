FC Augsburg

vor 1 Min.

Michael Gregoritsch steht mit Freiburg jetzt auf der anderen Seite

Trägt jetzt das Trikot des SC Freiburg: Michael Gregoritsch stand fünf Jahre lang beim FC Augsburg unter Vertrag. Am ersten Bundesligaspieltag kommt es gleich zum Wiedersehen in der Arena.

Plus Zweimal war Michael Gregoritsch in der Bundesliga in einer Saison der beste Torschütze des FC Augsburg. Nach seinem Wechsel nach Freiburg kommt es sogleich zum Wiedersehen.

Von Johannes Graf

Auf YouTube hat der FC Augsburg ein ziemlich lustiges Format. In „Was woisch?“ sollen zwei Profis Fragen des Moderators beantworten. Wie so oft in solchen Sendungen erhöht oder senkt sich der Unterhaltungswert durch die Showmasterkünste des Anchorman. Mit Michael Gregoritsch führte ein schlagfertiger und humorvoller Zeitgenosse durch die Show. Weißes Hemd, rote Fliege, dazu typischer Österreicher Schmäh – das ergab ein stimmiges Bild. Mitte Juni noch stellte der „Gregerl“, so sein Spitzname, den Augsburger Jungprofis Daniel Klein und Lasse Günter Fragen und grinste dabei schelmisch. Typisch für ihn.

