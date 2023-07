FC Augsburg

12:12 Uhr

Nach dem FCA: Julian Baumgartlinger beendet seine Karriere

Plus Der FC Augsburg war die letzte Station des 35-Jährigen in seiner langen Laufbahn. Was der ehemalige Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft jetzt plant.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Anfang Mai zog sich Julian Baumgartlinger eine Meniskusverletzung im Knie zu und musste operiert werden. In der Partie gegen Eintracht Frankfurt war der Spieler des FC Augsburg zuvor in der Pause eingewechselt, in der 71. Minute wegen der Blessur aber wieder ausgewechselt worden. Für Baumgartlinger kein schönes Ende einer langen Karriere. Denn jetzt steht fest: Die Partie in Frankfurt war sein letztes Spiel als Fußballprofi. Im Sommer war sein Vertrag in Augsburg ausgelaufen, nun gab sein neuer Arbeitgeber bekannt, dass Baumgartlinger seine Karriere beenden werde.

35-jähriger Baumgartlinger beendet seine Karriere und arbeitet bald für Sky

Baumgartlinger, 35, befindet sich noch im Urlaub, wird sich erst danach offiziell äußern. Der Pay-TV Sender Sky indes machte die künftige Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft bereits publik. Der Ex-Profi lässt sich bezüglich seiner künftigen Aufgaben folgend zitieren: "Meine neue Tätigkeit erlaubt mir, mein als Spieler gesammeltes Know-how den Sehern zu vermitteln und gleichzeitig selbst erste Erfahrungen auf einem neuen Gebiet zu machen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen