Neuzugang sitzt gegen Hoffenheim erstmals auf der Bank

Plus Während der Woche hat der Bundesligist Jacob Friis als zusätzlichen Co-Trainer verpflichtet. Er ist der Wunschkandidat von Chef-Trainer Jess Thorup.

Wenn am Samstag um 15.30 Uhr, vielleicht ein paar Sekunden früher oder später, je nachdem wie der Taktgeber des Bezahlsenders Sky das Zeichen gibt, in der WWK-Arena das Heimspiel des FC Augsburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim angepfiffen wird, dann feiert auf der Bank des FCA ein Akteur seine Bundesliga-Premiere: Co-Trainer Jacob Friis.

Der 46-jährige Däne, der am Mittwoch seinen Dienst antrat, kommt vom dänischen Erstligisten Viborg FF. Dort hat er seinen Cheftrainer-Posten aufgegeben, um in die Bundesliga zu wechseln. Der FCA hat eine Ablöse im höheren fünfstelligen Bereich bezahlt, um den Wunschkandidaten von Cheftrainer Jess Thorup nach Augsburg ins Trainerteam zu holen. Schon als Thorup beim FC Midtjylland (2015 bis 2018) das Sagen hatte, wollte er Friis als Co-Trainer. Es ließ sich nicht realisieren. Jetzt hat es geklappt. Die Verträge der beiden wichtigsten sportlichen Angestellten sind vorerst bis Juni 2025 fixiert.