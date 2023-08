FC Augsburg

Okugawa wird dem FC Augsburg einige Wochen fehlen

Plus Masaya Okugawa zog sich im Training einen Innenbandanriss im Knie zu – der nächste Rückschlag nach seinem Schlüsselbeinbruch. Immerhin ist eine Operation nicht nötig.

Von Marco Scheinhof

Masaya Okugawa senkte den Blick Richtung Boden. Von zwei Betreuern gestützt, musste der Japaner am Donnerstag den Platz verlassen. Der 27-Jährige hatte sich in einem Zweikampf im Training am Knie verletzt, sofort war die betroffene Stelle bandagiert worden. Es war klar, dass sich Okugawa schlimmer verletzt hatte. Die ganz großen Befürchtungen aber bewahrheiteten sich nicht. Bei einer Untersuchung am Freitag wurde ein Innenbandanriss festgestellt, Okugawa wird dem FC Augsburg einige Wochen fehlen. Nach Informationen unserer Redaktion aber ist eine Operation nicht nötig. Es hätte also noch deutlich schlimmer kommen können.

Okugawa war in dieser Transferperiode von Arminia Bielefeld nach Augsburg gewechselt. Die Schlussphase der Zweitliga-Saison hatte er bereits nur von außen wegen eines Schlüsselbeinbruchs erlebt. So konnte er nicht mehr helfen, den Abstieg aus Liga zwei zu verhindern. Vom Wechsel nach Augsburg hatte sich Okugawa einen Karrieresprung versprochen - nun erst einmal der nächste Rückschlag.

