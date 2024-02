Pep Biel steht unmittelbar vor Wechsel zum FCA

Vor der Partie beim VfL Bochum äußert sich Augsburgs Trainer Jess Thorup zum möglichen Neuzugang, zum Ausfall von Niklas Dorsch und der Atmosphäre in Bochum.

Mit dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) setzt der FC Augsburg seine Saison in der Fußball-Bundesliga fort. Vor dem Spiel bewegen sich die beiden Teams auf Augenhöhe. Der FCA (21 Punkte/13. Platz) steht in der Tabelle einen Zähler und einen Rang vor Bochum. Das sagt Augsburgs Trainer Jess Thorup im Vorfeld der Begegnung...

...zu möglichen Neuzugängen am letzten Tag der Wintertransferperiode:

Es gibt Gespräche mit Pep Biel. Ich habe ihn vorher in Kopenhagen trainiert und kenne ihn gut. Er war ein Leistungsträger und kann mehrere Positionen in der Offensive spielen. Was in den letzten Stunden passiert, weiß ich nicht. Wo wir am Ende stehen, muss man Marinko Jurendic (Sportdirektor, d. R.) fragen. Ich muss auf meinen Kader schauen, nach der Weihnachtspause haben wir das System angepasst. Flügelspieler haben wir nicht so viele, deshalb haben wir Anpassungen gemacht. Was in der Zukunft passiert, müssen wir abwarten. Ich freue mich, wenn wir morgen alle zusammen in der Kabine sitzen und Klarheit haben, mit welchem Kader wir in die nächsten Monate gehen.

...zur personellen Situation vor dem Spiel in Bochum:

Niklas Dorsch (Schambein/Leiste) wird wohl länger ausfallen. Wie lange, das weiß ich nicht. Auch Dion Beljo (Muskelverletzung an der Hüfte) wird fehlen, acht bis zehn Tage müssen wir abwarten, danach wissen wir mehr. Mads Pedersen ist wieder voll einsatzfähig.

...zu möglichen Veränderungen in der Aufstellung:

Ich schaue auf uns und will die Mannschaft weiterentwickeln. Ich habe aber auch gesehen, dass Ersatzspieler in die Startelf drängen. Diesen Konkurrenzkampf mag ich. Ob wir etwas verändern, hängt davon ab, wie sehr wir uns auf den Gegner einstellen.

...zu Stärken und Schwächen des Gegners:

Bochum ist ganz stark in Zweikämpfen und Standards. Sie spielen lange Bälle, gehen auf zweite Bälle, spielen hohes Pressing und Gegenpressing. Wenn du glaubst, du hast dort viel Zeit am Ball, wirst du überrascht werden. Die Spieler wissen aber, worum es geht. Für mich ist das Motivation, dass wir in einem so stimmungsvollen Stadion spielen. Ich weiß, dass die Atmosphäre in Bochum ein Hexenkessel sein kann. Wenn wir davor zu viel Respekt haben, bleiben wir lieber zu Hause.

...zur eigenen Situation:

Trotz zwei Niederlagen war ich mit der Leistung in den vergangenen drei Spielen sehr zufrieden. Wir müssen die positiven Dinge mitnehmen. Jetzt müssen wir uns auf ein ganz anderes Spiel einstellen. Wir müssen aufmerksam sein, es wird nicht einfach in Bochum, unsere Bilanz ist dort nicht so gut. Wir müssen Glaube, Selbstvertrauen und Charakter zeigen. Für mich ist das ein Big-Point-Spiel. Darauf habe ich die Mannschaft vorbereitet.