Ricardo Pepi wechselt vom FCA zur PSV Eindhoven: Das sind die Details

Plus Der FC Augsburg und PSV Eindhoven haben sich auf einen Transfer von Ricardo Pepi geeinigt. Der Deal könnte für den FCA in Zukunft noch zum Gewinngeschäft werden.

Von Robert Götz

Es war eine kurzes Gastspiel für Ricardo Pepi in Augsburg. Der 20-Jährige war im Januar 2022 für die Summe von angeblich 16 Millionen Euro aus Dallas nach Augsburg gewechselt und vor einem Jahr an den FC Groningen verliehen worden. Jetzt verlässt er den Verrein endgültig. Über einen möglichen Weggang war schon länger spekuliert worden. Am Ende ging es dann doch schneller als gedacht.

Nach Informationen unserer Redaktion haben sich der FC Augsburg und der niederländische Spitzenklub PSV Eindhoven auf einen Transfer von Ricardo Pepi geeinigt. Das Gesamtpaket der Ablöse soll sich auf elf Millionen Euro belaufen. Dazu hat sich, so ist zu hören, der FCA eine üppige Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent gesichert.

