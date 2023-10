FC Augsburg

vor 56 Min.

So erklärt FCA-Sportdirektor Jurendic das Aus von Maaßen

Plus Am Montag hatte sich der FC Augsburg von Trainer Enrico Maaßen getrennt, am Dienstag begann der Trainingsalltag. Die Suche nach einem Nachfolger könnte noch dauern.

Von Marco Scheinhof

Kein Stuhl war mehr frei. Das kommt bei Presseterminen des FC Augsburg selten vor. Meist nur, wenn wichtige Entscheidungen getroffen oder erklärt werden. Am Montagabend hatten die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten nach längeren Diskussionen die Trennung von Trainer Enrico Maaßen verkündet. Am Dienstagmittag erklärte Sportdirektor Marinko Jurendic die Hintergründe - in einer gut gefüllten Loge der WWK-Arena. Das Interesse an seinen Ausführungen war groß.

Am Vormittag hatte sich der Schweizer das erste Training ohne Maaßen angeschaut - an der Seite von Geschäftsführer Michael Ströll. Tobias Strobl, Trainer der zweiten Mannschaft des FCA, leitete die Einheit ab 11 Uhr, eine Stunde später war schon wieder Schluss. Zuvor war die Mannschaft persönlich von Jurendic über die Entlassung des Trainers informiert worden, nachdem sie die Information am Montagabend über digitale Kanäle erreicht hatte. Die Führungsspieler, unter anderem Ermedin Demirovic, der mit der Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina unterwegs ist, waren bereits am Montag persönlich kontaktiert worden. "Die Spieler haben es gefasst und professionell aufgenommen", sagte Jurendic.

