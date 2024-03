Spielt der FC Augsburg Schicksal für Wolfsburgs Trainer Niko Kovac?

Gewinnt der FCA heute, sind die Tage von Niko Kovac als Wolfsburg-Trainer wohl gezählt. Kovac hat noch mehr Ärger, denn Ex-Spieler Max Kruse hat ihn öffentlich attackiert.

Die Ausgangslage vor dem Anpfiff von Schiedsrichter Timo Gerach aus Landau, der noch nie in der Bundesliga ein Spiel mit Beteiligung des FCA geleitet hat, ist klar definiert. Der FC Augsburg reist mit breiter Brust an den Mittellandkanal. Drei Siege in Folge hatten den FCA zuletzt wie der Booster einer Rakete aus der Abstiegszone katapultiert. Mit einem weiteren Erfolg würde FCA-Trainer Jess Thorup den bisherigen Rekord von Markus Weinzierl aus dem November/Dezember 2014 einstellen.

Der 54-jährige Däne hat seit seinem Amtsantritt im Oktober der verunsicherten Mannschaft vor allem Halt und Selbstvertrauen gegeben, und damit ein Team ohne richtigen Glauben und ohne richtige Marschrichtung in eine Einheit verwandelt, die an den Trainer und vor allem an sich selbst glaubt. Und die mit 32 Punkten als Tabellen-Neunter gar nicht mal so weit von den internationalen Plätzen entfernt ist. Kein Wunder, dass Thorup zwar respektvoll über Wolfsburg redet, aber auch Selbstbewusstsein zeigt: „Wolfsburg hat einen Kader mit hoher Qualität. Ich erwarte eine top-motivierte Mannschaft, die weiß, um was es geht. Es wird ein enges Spiel, aber wir sind im Flow und wollen den nächsten Sieg holen.“ Es wäre ein guter Zeitpunkt. Nach dem Wolfsburgspiel geht es in die Länderspielpause. Danach erwartet der FCA am Ostersonntag (15.30 Uhr) zu Hause den 1. FC Köln. Der hat am Freitagabend zu Hause gegen RB Leipzig mit 1:5 verloren.

Der FCA wird wohl in unveränderte Aufstellung gegen Wolfsburg spielen

Jess Thorup wird die Startelf wohl nicht ändern, zumal Rechtsverteidiger Kevin Mbabu, der zu Beginn der Trainingswoche pausierte, rechtzeitig fit wurde. Fehlen werden neben den langzeitverletzten nur Niklas Dorsch (Fußverletzung) und Patric Pfeiffer (Muskelverletzung). Wieder einsetzbar ist hingegen Mads Pedersen. Der Linksverteidiger hatte gegen Mainz die Rote Karte gesehen. Allerdings wird er wohl auf der Bank Platz nehmen müssen, denn sein Konkurrent Iago spielt seit Woche auf hohem Niveau.

Dagegen herrscht seit Wochen auf der anderen Seite höchste Alarmstimmung. Seit zehn Bundesligaspielen ist Wolfsburg sieglos, hat mit 25 Zählern sieben Punkte Rückstand auf den FCA. Viel zu wenig für den VW-Klub. Das weiß auch VfL-Trainer Niko Kovac. Doch er glaubt weiter an die Wende. „Es wird sich drehen“, sagt er bei der Pressekonferenz vor dem FCA-Spiel. „In einer Woche, vielleicht in drei Monaten, das weiß ich nicht.“

Ex-Spieler Max Kruse bezeichnete Niko Kovac als absolute Katastrophe

Solange wird der 52-jährige Kroate, der auch schon den FC Bayern trainiert hat, aber sich nicht mehr Zeit bekommen. Er steht massiv unter Druck, die Bild bezeichnete das Duell mit dem FCA schon als „Job-Finale“ für den „Wackel-Trainer“. Als würde das nicht reichen, teilte jetzt auch noch Ex-Wolfsburg-Profi Max Kruse gegen Kovac aus. Als Trainer habe er in seiner Karriere „nur ein Beispiel erlebt, wo ich sage: charakterlich absolute Katastrophe“, erklärte Kruse über Kovac im Podcast Flatterball, den er zusammen mit seinem langjährigen Teamkollegen Martin Harnik betreibt.

Der ehemalige VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke reagierte am Freitagabend auf Kruses scharfe Kritik an Kovac - und fand dabei deutliche Worte. „Ich habe das Gefühl, dass Max Kruse eine gestörte Wahrnehmung hat. Dass so Leute wie er über Charakter reden, lässt mich hilflos zurück“, sagte der 59-Jährige der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung.

Vor allem die Tatsache, dass Kruse seinen ehemaligen Mitspieler Yannick Gerhardt, der weiter beim VfL spielt, öffentlich als Kovac-Kritiker nannte, bezeichnet Schmadtke als „bodenlose Unverschämtheit“.

Vfl-Trainer Kovac warf Kruse zuvor aus dem Bundesliga-Kader

Kovac hatte Kruse, der bis zu seinem Karriereende immer wieder mit Eskapaden auf sich aufmerksam machte, im November 2022 aus dem Bundesliga-Kader des VfL gestrichen. „Niko hat so seine spezielle Art, eine Mannschaft zu rasieren. Er will relativ frühzeitig zeigen, dass er der Platzhirsch ist. Dass er das Nonplusultra ist“, führte Kruse über Kovac aus.

Der kroatische Trainer habe in all seinen Vereinen „relativ schnell einen unumstrittenen Spieler rasiert. In Monaco Kapitän Wissam Ben Yedder, Alex Meier bei Eintracht Frankfurt, bei Bayern Thomas Müller. Und dann halt mich bei Wolfsburg.“

Für Kruse sei sofort klar gewesen, dass es nicht funktionieren würde zwischen ihm und Kovac. „An dem Tag, an dem Niko Kovac verpflichtet wurde, habe ich meinem Berater gesagt, er soll bitte Marcel Schäfer (damals Sportdirektor des VfL Wolfsburg; Anm. d. Red.) kontaktieren und wir möchten bitte eine Lösung finden“, schilderte Kruse.

Sorgt das Spiel gegen den FC Augsburg für einen Trainerwechsel in Wolfsburg?

Von Wolfsburg habe er jedoch die Rückmeldung erhalten, dass Kovac auf ihn setzen wolle. Doch Kovac habe ihm bald klar gemacht, dass er anders plane. „Eine Woche, nachdem das Transferfenster schließt, rief mich der Trainer rein und sagte: ‚Max, du gibst der Mannschaft keinen Input, du spielst kein Spiel mehr unter mir.‘ Da denke ich mir: Wie asozial ist das bitte?“

Mit seinen ehemaligen Mitspielern Luca Waldschmidt, Renato Steffen und Yannick Gerhardt habe er sich zu dieser Zeit häufiger ausgetauscht. In Bezug auf Kovac hätten sich die Spieler gefragt, „wann ist der denn weg und so“.

Vielleicht sorgt ja der FCA für die nächste Trainer-Entlassung. Übrigens, Yannik Gerhardt steht immer noch beim VfL unter Vertrag. Heute ist er aber gelb-gesperrt.