Stefan Reuter im Interview: „Der FCA ist keine One-Man-Show“

Plus Augsburgs Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter spricht über die Trennung von Weinzierl, warum Maaßen sein Nachfolger wurde und was sich verbessern muss.

Herr Reuter, Enrico Maaßen hat Anfang der Woche seinen Vertrag unterschrieben. Warum hat es so lange gedauert, bis der neue Trainer feststand? Der FCA war da in der Bundesliga das Schlusslicht.