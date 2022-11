Stefan Reuter und AZ-Redakteur Robert Götz diskutieren im Doppelpass

Am Sonntag sind AZ-Redakteur Robert Götz und FCA-Manager Stefan Reuter zu Gast im Doppelpass auf Sport 1 und diskutieren über die Entwicklungen beim FC Augsburg.

Der FC Augsburg wird am Sonntag Thema in der Sport-Talkrunde Doppelpass auf Sport 1 sein. Im Fußballstammtisch ab 11 Uhr werden dieses Mal der Manager des FC Augsburg Stefan Reuter und Robert Götz aus unserer Sportredaktion zu Gast sein.

Doppelpass: Es geht um die Entwicklungen beim FC Augsburg

In der Kultsendung, die es seit 1995 gibt, werden die aktuellen Themen aus der Fußballwelt besprochen und diskutiert. Moderiert wird die Sendung von Florian König. Am Sonntag wird es neben dem aktuellen Bundesligaspieltag auch um die Entwicklungen beim FC Augsburg gehen.

Neben Stefan Reuter und Robert Götz werden der Sportdirektor des VfB Stuttgart Horst Heldt, Journalist Lars Walroth und Ex-Fußballer Stefan Effenberg den Bundesligaspieltag Revue passieren lassen.

Wohin geht es mit FCA-Trainer Enrico Maaßen?

Thema werden das Spiel des FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt am Samstag und die jüngsten Entwicklungen unter Trainer Enrico Maaßen sein. Redakteur Robert Götz, der auch in unserem FCA-Podcast Viererkette die Spieltage des FC Augsburg mit Kollegen aus der Sportredaktion bespricht, wird als FCA-Experte seine Sicht auf die Dinge darstellen. (am)

