Testspiel-Kracher: Der FC Augsburg trifft auf den italienischen Meister

Eine Woche vor dem Pflichtspielstart reist der FC Augsburg nach Italien und spielt gegen US Salernitana sowie den SSC Neapel. Eine echte Standortbestimmung.

Der FC Augsburg wird für einen Kurztrip nach Italien reisen. Eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt mit der Pokalpartie in Unterhaching bestreitet der Fußball-Bundesligist zwei Tests gegen italienische Erstligisten. Erst am Samstag (5. August) um 20.30 Uhr in Salerno gegen US Salernitana, am Sonntag (6. August/18.30 Uhr) in Castel di Sangro gegen den SSC Neapel. Die Generalprobe des FCA wird also gegen den italienischen Meister stattfinden. Ein echter Härtetest, bevor es eine Woche später zum Drittligisten nach Unterhaching geht.

Doch was steckt hinter der Italien-Reise? Die Augsburger werden am Samstagvormittag von München aus nach Neapel fliegen und von dort rund eine Stunde nach Salerno fahren. Im Stadio Arechi wird am Abend die Partie gegen US Salernitana angepfiffen. Bis 2022 spielte dort Franck Ribéry, der ehemalige Star des FC Bayern. Die vergangene Saison hat Salernitana auf Platz 15 mit 42 Punkten beendet.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

FCA in Italien: In Castel di Sangro wurde Fußballgeschichte geschrieben

Einen Tag später wartet im Ort Castel di Sangro die Generalprobe gegen den italienischen Meister. Eine gute Stunde nördlich von Neapel treffen die Augsburger auf den SSC. Mit 16 Punkten Vorsprung vor Lazio Rom hatte Neapel den Meistertitel souverän perfekt gemacht. Im Stadio Teofilo Patini wird der FCA antreten, rund 7200 Fans finden auf den Tribünen Platz.

Die Gemeinde hat nur gut 6000 Einwohnerinnen und Einwohner, 1996 allerdings Fußballgeschichte geschrieben. Bis in die Serie B, die zweithöchste Liga Italiens, führte der Aufstieg. Der US-amerikanische Autor Joe McGinniss hielt dies in seinem Buch "Das Wunder von Castel di Sangro" fest. 2005 wurde der Verein aus dem italienischen Fußball ausgeschlossen, es kam zu einer Neugründung. Mittlerweile spielt die A.S.D. Castel di Sangro in der sechsten Liga.

Es werden also zwei richtig intensive Partien, die auf den FC Augsburg in zwei Tage warten. Eine echte Standortbestimmung. Am Montag geht es am Mittag von Neapel zurück nach München, von dort in die Heimat, um die letzten Tage zur Vorbereitung auf Unterhaching zu nutzen.

Lesen Sie dazu auch

Transfers, News, Personalien: Sie sind interessiert am schnellen FCA-Update? Dann schauen Sie bei unserem FCA-Ticker vorbei.