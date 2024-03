Tiefschläge beim FC Augsburg

Plus Ermedin Demirovic und Fredrik Jensen müssen mit Bosnien-Herzegowina und Finnland ihre EM-Träume begraben. Am Dienstag verletzt sich beim Trainingsauftakt noch Robert Gumny.

Am vergangenen Donnerstag hat Jess Thorup einen Pflichttermin vor dem Fernseher: Der Trainer des FC Augsburg verfolgte das Nations-League-Halbfinalspiel Bosnien-Herzegowina gegen die Ukraine. Und er musste da mit ansehen, wie FCA-Kapitän Ermedin Demirovic mit seinem Team in den letzten Minuten eine 1:0-Führung aus der Hand gab und am Ende mit der 1:2-Niederlage auch das Ticket zur Europameisterschaft. Es waren ein Tiefschlag, auch ein wenig für Thorup. Wie würde sein Torjäger diesen Tiefschlag verdauen? „Ich habe ihm gleich nach dem Spiel eine Message geschickt, dass es mir für ihn leidtut“, erzählt Thorup am Dienstag nach dem Vormittagstraining. Auch das EM-Aus von Fredrik Jensen mit Finnland (1:5 in Wales) bedauerte Thorup. „Auch das ist schade.“

Dass Demirovic die sportliche Enttäuschung gut überstanden hat, davon hatte sich Thorup schon am Morgen überzeugen können. Da das für Dienstag geplante Testspiel Bosnien-Herzegowinas gegen Israel abgesagt wurde, war Demirovic schon früher als geplant zurückgekommen. Auf den Trainingsplatz wollte Thorup seinen Stürmer aber noch nicht lassen. „Wir haben gesagt, er soll heute drin bleiben, sich regenerieren, behandeln lassen und Fahrrad fahren. Morgen wird er wohl wieder auf dem Platz stehen.“