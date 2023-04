FC Augsburg

17:53 Uhr

Beim FC Augsburg herrscht Unruhe im Tor

Plus Der Tscheche wird am Samstag im Augsburger Tor in Leipzig stehen, da Gikiewicz an der Schulter verletzt ist. Spekulationen gibt es zudem um Torwarttrainer Barbuscak.

Von Marco Scheinhof

Rafal Gikiewicz will nichts sagen. "Fragen Sie den Verein", meinte er am Donnerstag nur und verschwand im Treppenhaus der Augsburger Arena. Wenige Minuten zuvor hatte sein Trainer Enrico Maaßen erklärt, dass der Torwart wegen seiner Schulterschmerzen dem FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) bei RB Leipzig fehlen wird. Wie lange der Pole pausieren muss, ist ungewiss. "Es kann alles passieren", sagte Gikiewicz nur noch. Näher darauf eingehen wollte er nicht. Nicht auf die Verletzung, nicht auf die Ausfalldauer und schon gar nicht auf seine Vertragssituation.

Die ist eigentlich recht einfach. Sein Vertrag endet zum Saisonende, der 35-Jährige hat allerdings eine Option auf eine Verlängerung. Bestreitet er 25 Partien, verlängert sich der Kontrakt um ein weiteres Jahr. Gikiewicz allerdings möchte zwei weitere Jahre in Augsburg bleiben. Da allerdings ist die Augsburger Antwort klar. Ein Jahr, mehr wird es nicht geben. "Das haben wir ihm und seinem Berater noch einmal deutlich erklärt", sagte Stefan Reuter am Donnerstagnachmittag. Der Geschäftsführer Sport stellte noch einmal klar: "Wir können jetzt keine Unruhe gebrauchen."

