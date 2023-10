FCA-Trainer Maaßen hat jeglichen Kredit verspielt

JOHANNES GRAF und wieder ist mal der Trainer schuld ?? wer hat den die Überheblichen Spieler geholt ?? wo ist der ach so tolle Präsident ? hat er wieder mal Händchen für die Versager gehalten und ihnen ein Kühles Bier zur Beruhigung serviert ?

was glauben denn jetzt alle Besserwisser warum sich der Reuter geschlichen hat nachdem er Hintenrum entmachtet worden ist ?? auch alle Zeitungsmänner der allgemeinen haben in ihm doch immer den schuldigen gesehen und auch den Hass der Fans gegen ihn geschürt !! aber mit ihm blieb der FCA in der Bundesliga ... Also alle mal an die eigen Nase fassen ob alles was man schreibt auch so richtig ist



