Überraschende Wende: Felix Uduokhai verlängert Vertrag beim FCA

Kehrtwende beim FC Augsburg: Verteidiger Felix Uduokhai bleibt nun doch beim FC Augsburg. Wie der Profi seine Entscheidung begründet.

Felix Uduokhai und der FC Augsburg – dieses Kapitel schien schon beendet zu sein. Der 25-Jährige hatte den Verantwortlichen vor der Saison mitgeteilt, seinen bis 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Weil der ehemalige U21-Nationalspieler einer der wertvollsten Spieler im Kader ist, drängte der FCA in der Folge auf einen Verkauf. Auf die Frage hin, ob er nicht doch noch seinen Vertrag verlängern könnte, antwortete Nun die überraschende Kehrtwende: Wie der Bundesligist nun mitteilte, hat der Innenverteidiger seinen Vertrag verlängert – um ein weiteres Jahr, bis 2025.

In der Stellungnahme des Vereins begründet der Defensivspieler, der 2019 vom VfL Wolfsburg kam und insgesamt 8,5 Millionen Euro (1,5 Millionen Leihgebühr plus sieben Millionen Euro Ablöse) kostete, seine Kehrtwende wie folgt: "Nachdem ich den Verantwortlichen vor dem Trainingslager mitgeteilt hatte, dass ich meinen Vertrag nicht verlängern möchte, hat sich in meinen Gedanken einiges getan. Das Trainingslager und die Wochen der Vorbereitung haben mir gezeigt, dass die vom Verein eingeleiteten Veränderungen sehr zielführend sind. Es wurden tolle Charaktere verpflichtet, die der Mannschaft guttun, und wir haben einen tollen Geist innerhalb des gesamten Teams. Das hat mich überzeugt, meine Entscheidung zu revidieren."

Beim Pokal-Aus in Unterhaching war Uduokhai nicht im FCA-Kader

In den Planungen des FC Augsburg für die kommende Saison spielte Uduokhai keine Rolle. In der Vorbereitung kam der 25-Jährige zwar zum Einsatz, war beim Pokal-Aus in Unterhaching aber nicht mal im Kader – laut FCA-Trainer Maaßen deshalb, weil er sportlich hinter den anderen Defensivspielern stand. Laut Maaßen habe das auch auf den Brasilianer Iago zugetroffen, dessen Arbeitspapier ebenfalls 2024 ausläuft. Auch der Linksverteidiger soll den Verein verlassen. Uduokhai war mit mehreren Vereinen in Verbindung gebracht worden – so soll etwa der SSC Neapel Interesse gehabt haben – ein Transfer kam aber nicht zustande.

Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, begrüßt die Entscheidung: "Es war unser Wunsch, dass Felix Uduokhai bei uns bleibt und er seinen Vertrag entsprechend verlängert. Er hatte sich anders entschieden, was wir akzeptieren mussten. Umso erfreulicher ist es, dass er nun doch zu der Überzeugung gekommen ist, den Vertrag zu verlängern. Dies gibt uns sportlich, aber auch wirtschaftlich weitere Möglichkeiten und Stabilität." FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic fügt an: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Felix eine Einigung finden konnten und er den Weg des FCA mitgeht. Die Gespräche waren sehr zielführend. Mit seiner Persönlichkeit und seinen sportlichen Qualitäten wird er unsere Mannschaft als Führungsspieler weiter stärken."

Ein Abgang im kommenden Sommer ist mit der Vertragsverlängerung immer noch wahrscheinlich: Denn in einem Jahr wird sich für Augsburg und Uduokhai, dessen neues Arbeitspapier ja "nur" bis 2025 reicht, erneut die Frage stellen: Verlängern oder verkaufen?

