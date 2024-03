FC Augsburg

06:15 Uhr

Ungewohnte Rollen für Arne Maier und Kristijan Jakic beim FC Augsburg

Plus Arne Maier und Kristijan Jakic waren bisher beim FCA nicht als Torschützen aufgefallen. Beim 3:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg hat sich das geändert.

Von Robert Götz

Als ihre Mitspieler schon mit den Feierlichkeiten des vierten Sieges in Folge in der Gästekabine im Bauch der Volkswagen-Arena begannen, da hatten Arne Maier und Kristijan Jakic noch Interview-Termine für den FC Augsburg abzuarbeiten. Kein Wunder, waren die beiden Mittelfeldspieler doch die Hauptprotagonisten beim 3:1 (1:1)-Auswärtssieg gegen den VfL Wolfsburg. Nicht das in dieser Saison so erfolgreiche Sturmduo Phillip Tietz (sieben Tore) und Toptorjäger Ermedin Demirovic (14 Treffer) hatten getroffen, sondern zwei Spieler, die bisher gar nicht in der Liste geführt wurden.

Arne Maier liest die Bundesliga-Tabelle gerne

Dass sie jetzt noch in der Mixed Zone in die Nachspielzeit gehen mussten, machte Maier und Jakic nichts aus. Sie lachten und scherzten und warteten auch mal kurz. Was bei ihren Kollegen aus Wolfsburg nach elf sieglosen Spielen und dem Absturz in Richtung Abstiegszone fast wie eine Qual empfunden wurde, ist beim FCA derzeit eine gern erledigte Zusatzarbeit. Mit zwölf Punkten am Stück hat man sich nicht nur aus der Abstiegszone katapultiert, sondern auch in Reichweite der internationalen Startplätze positioniert. Trotzdem will Arne Maier vom Europapokal, in was für einer Konstellation auch immer, noch nicht sprechen. „Wir haben jetzt 35 Punkte und nicht nur als FCA-Fan liest man die Tabelle sehr gerne. Natürlich wollen wir die Siegesserie jetzt weiter ausbauen und nach der Länderspielpause gegen Köln haben wir da gute Chancen. Aber wir wollen jetzt einfach Schritt für Schritt weitergehen.“

