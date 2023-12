Warum der Januar für FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic so bedeutend ist

Plus In der Wintertransferperiode möchte der FCA den Kader anpassen. Sportdirektor Marinko Jurendic erklärt, welche Aufgaben auf ihn warten und wie die künftige Struktur der Mannschaft aussehen soll.

Zwischen den Jahren wird sich Marinko Jurendic ein paar ruhigere Tage gönnen. Mit seiner Familie werde er Zeit verbringen, so der Schweizer, Brüder und Mutter besuchen. Dass es ihm gelingt, vollends abzuschalten, scheint allerdings eher unwahrscheinlich. Der 46-Jährige erzählt eine Anekdote aus dem vergangenen Jahr. Auch damals verbrachte er Zeit mit seinen Liebsten, weilte im Skigebiet Engelberg-Titlis. Jurendic lächelt, ehe er erzählt: "Mitten im Schnee, auf 2000 Metern Höhe, habe ich noch an einem Transfer gearbeitet."

Jurendic war im Winter 2022 noch als Sportdirektor des FC Zürich tätig, seit August trägt er die Verantwortung für die sportlichen Belange des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Mit Beginn des Januars steht eine bedeutende Phase an. Die Winterwechselphase möchte Jurendic nutzen, um im Kader nachzuschärfen. "Wir streben Veränderungen an", betont er. Einerseits wolle man die vorhandenen Spieler weiterentwickeln, andererseits schaue man sich auf dem Transfermarkt um. Es gehe darum, die nächsten Schritte zu machen. Vor einigen Wochen, ehe Thorup übernommen hatte, sei es darum gegangen, Stabilität herzustellen. Eine "ganz wichtige Etappe" sei das gewesen. "Jetzt geht es darum, die nächste Phase zu planen."