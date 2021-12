FC Augsburg

Warum es bei FCA-Profi Gregoritsch am Anfang der Saison nicht lief

Plus Michael Gregoritsch kam beim FC Augsburg schwer in die Saison. Der Angreifer erklärt, woran das gelegen hat, und was er am Samstag gegen den VfL Bochum erwartet.

Von Marco Scheinhof

Ein Tor kann vieles verändern. Natürlich. Das Ergebnis in erster Linie, aber auch das Selbstverständnis eines Fußballspielers. Michael Gregoritsch hat bislang eine schwere Saison beim FC Augsburg erlebt. Der Anfang war kompliziert, wegen eigener Versäumnisse. Erst nach und nach kam er besser zurecht. Vor einer Woche gelang dem Österreicher der erste Saisontreffer mit dem 1:1 bei Hertha BSC in Berlin. Den Augsburgern hat das Tor einen späten Punkt gesichert. Und Gregoritsch das Gefühl, dass er es noch kann. „Dadurch weiß man, dass man in der Bundesliga noch Tore schießen und für die Mannschaft wichtig sein kann“, sagte er am Donnerstag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

