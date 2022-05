FC Augsburg

07:59 Uhr

Warum Niederlechner beim FCA auf eine schwierige Zeit blickt

Plus Erst der verwehrte Wechsel in die USA, dann wenig Einsätze. Wie der 31-jährige Angreifer des FC Augsburg seine Rückrunde beurteilt und was er sich für Sonntag wünscht.

Von Johannes Graf

Natürlich spricht wenig gegen einen gemütlichen Abend im engsten Kreis der Familie. Mit Großeltern, Frau, Kind und gutem Essen. Doch Florian Niederlechner hatte am vergangenen Samstag ganz andere Pläne. Mit dem Schlusspfiff in der Partie gegen den 1. FC Köln sollten die Feierlichkeiten beginnen. Wer den Oberbayern kennt, braucht wenig Fantasie. Als einer der ersten hätte der Angreifer des FC Augsburg wohl mit einer Maß Bier in der Hand den Partymarathon fürs Wochenende eröffnet.

