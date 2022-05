Nachfolger für Weinzierl gesucht: Wer wird der nächste FCA-Trainer?

Plus Sportchef Stefan Reuter hält sich bei einem Nachfolger für Markus Weinzierl bedeckt. Doch es soll bereits einen Favoriten geben, der auf Markus Weinzierl folgen könnte.

Der Frage danach, welches Anforderungsprofil der künftige Trainer des FC Augsburg haben müsste und ob er schon einen Kandidaten hätte, weicht Stefan Reuter aus. Andererseits betont der Sport-Geschäftsführer des FC Augsburg, dass man stets für einen solchen Fall vorbereitet sei. Auch wenn ihn nach seiner Aussage der Schritt von Markus Weinzierl überrascht hat, so hat Reuter bereits mögliche Nachfolger auf seiner Liste.