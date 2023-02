FC Augsburg

21.02.2023

Wer ersetzt im FCA-Mittelfeld Elvis Rexhbecaj?

Plus Elvis Rexhbecaj musste beim Sieg des FCA gegen Hoffenheim ausgewechselt werden – Muskelfaserriss. Drei bis vier Wochen muss er pausieren. Drei Spieler kommen gegen Hertha BSC als Ersatz in Frage.

Es lief die 75. Minute im Duell des FC Augsburg und der TSG 1899 Hoffenheim, als Elvis Rexhbecaj am Freitagabend nicht mehr konnte. Der Mittelfeldspieler sank in der Nähe des Mittelfeldkreises zu Boden und griff sich an die Wade. Er musste ausgewechselt werden. Den 1:0-Sieg feierte er noch mit seinen Kollegen, doch schon am Samstag stand eine Ultraschall-Untersuchung an. Eine genauere MRT-Untersuchung Anfang der Woche brachte dann Gewissheit. Der 25-Jährige wird mit einem Muskelfaserriss drei bis vier Wochen pausieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

